Вчетверте за добу: по всій Україні менше години тривала повітряна тривога через зліт МіГ-31К

В Україні вчетверте за добу 9 серпня оголосили масштабну повітряну тривогу.

Тривоги почалися близько 22:51. Наразі по областях вже почалися відбої.

Командування Повітряних сил пояснило тривогу злетом російського літака МіГ-31К, який є носієм балістичних ракет «Кинджал», з аеродрому Саваслейка в Нижньогородській області Росії.

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Крім того, військові попереджали про загрозу російських ударних безпілотників у Сумській, Чернігівській і Полтавській областях. Після завершення масштабної тривоги вона залишається.

Російські військові регулярно обстрілюють українські міста, які перебувають у межах досяжності їхніх ракет, безпілотників, артилерії, РСЗО.

Росія, попри докази та свідчення, з перших днів повномасштабного вторгнення заперечує відповідальність своїх військових у воєнних злочинах проти українських цивільних та військових.