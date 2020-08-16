У Білорусі порушили справу проти екскандидата в президент Цепкала. Росія оголосила його в розшук

У Білорусі відкрили кримінальну справу проти колишнього кандидата в президенти Валерія Цепкала. Як повідомив білоруській службі Радіо Свобода речник Цепкала Олексій Урбан, його соратники отримали документ слідчих, в якому йдеться про те, що Цепкала розшукують у кримінальній справі, ймовірно, про хабарництво.

«Цепкало збирався в Білорусь наступного тижня, і ця інформація не дозволить йому приїхати. Не виключено, що справа була порушена спеціально, щоб він не прибув. Тому ми будемо чекати сприятливішої ситуації, оскільки на свободі він корисніший для Білорусі, ніж у в’язниці», – сказав Урбан.

Тим часом, російські ЗМІ з посиланням на базу даних розшуку МВС країни повідомили 15 серпня, що Цепкала оголосили в розшук у Росії. Стаття, за якою його розшукують, не вказана.

Зараз Валерій Цепкало перебуває у Києві, пізніше він поїде до Варшави, де планує зустрітися з польськими й американськими політиками високого рівня щодо ситуації в Білорусі.

Після того, як Валерієві Цепкалу відмовили в реєстрації кандидатом в президенти Білорусі, він 24 липня разом із дітьми виїхав з країни, але його дружина Вероніка залишалася там і брала участь у передвиборних заходах іншого опозиційного кандидата в президенти – Світлани Тихановської.

9 серпня стало відомо, що Вероніка Цепкало виїхала з Білорусі до Москви, побоюючись кримінального переслідування.

У ніч на 16 серпня Цепкало повідомив, що його дружину з двома малими дітьми понад дві години тримають на російсько-українському кордоні з російського боку. Пізніше він повідомив, що Вероніці Цепкало з дітьми вдалося виїхати до України.