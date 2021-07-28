Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Політика

Ціна на електроенергію з 1 серпня для населення залишиться незмінною – Шмигаль

Денис Шмигаль звернув увагу, що відтепер тарифи на опалення та гарячу воду встановлюють місцеві органи влади

Ціна на електроенергію з 1 серпня залишиться незмінною для населення, заявляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він написав у своєму Телеграмі за підсумками засідання Кабінету міністрів 28 липня.

«З 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишиться без змін — 1,68 гривні за кіловат-годину. Уряд сьогодні затвердив відповідне рішення», – заявив голова уряду.

Читайте також: РНБО розгляне можливість зменшення цін на електроенергію для окремих верств населення

Він зазначив, що Кабмін продовжує підготовку до опалювального сезону. Шмигаль звернув увагу, що відтепер тарифи на опалення та гарячу воду встановлюють місцеві органи влади.

Кабінет міністрів України скасував з 1 січня до 31 березня 2021 року пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії у розмірі 0,9 грн/кВт-год і встановив єдиний тариф для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG