Ціна на електроенергію з 1 серпня для населення залишиться незмінною – Шмигаль

Ціна на електроенергію з 1 серпня залишиться незмінною для населення, заявляє прем’єр-міністр Денис Шмигаль. Про це він написав у своєму Телеграмі за підсумками засідання Кабінету міністрів 28 липня.

«З 1 серпня тариф на електроенергію для населення залишиться без змін — 1,68 гривні за кіловат-годину. Уряд сьогодні затвердив відповідне рішення», – заявив голова уряду.

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Він зазначив, що Кабмін продовжує підготовку до опалювального сезону. Шмигаль звернув увагу, що відтепер тарифи на опалення та гарячу воду встановлюють місцеві органи влади.

Кабінет міністрів України скасував з 1 січня до 31 березня 2021 року пільговий тариф на перші 100 кВт-год електроенергії у розмірі 0,9 грн/кВт-год і встановив єдиний тариф для побутових споживачів у розмірі 1,68 грн/кВт-год.