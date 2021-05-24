ЦВК відреагувала на нове рішення суду про скасування постанови щодо визнання Вірастюка депутатом

У ЦВК підтвердили Радіо Свобода, що Верховний суд скасував рішення комісії про встановлення результатів та визнання Василя Вірастюка обраним депутатом за результатами проміжних виборів народних депутатів України в окрузі №87.

«Отримали сьогодні рішення про скасування постанови ЦВК від 19 травня. Вивчаємо зараз цю ухвалу, і будемо вирішувати щодо можливості оскарження її в апеляційному порядку», – повідомили у ЦВК.

Таким чином, суд скасував пункти один та два постанови ЦВК від 19 травня, якою визнано недійсним голосування на шести проблемних дільницях, де під час перерахунку бюлетенів виявлено менше голосів за Олександра Шевченка, ніж у первинних протоколах дільничних виборчих комісій.

Якщо ЦВК або команда кандидата Василя Вірастюка подаватимуть апеляцію – справу переглядатиме Велика палата Верховного пуду як суд апеляційної інстанції. Рішення Великої палати буде остаточним.

Центральна виборча комісія на своєму засіданні 19 травня визнала обраним на проміжних виборах 28 березня депутатом Верховної Ради від округу №87 Василя Вірастюка.

Згідно з інформацією, оприлюдненої в трансляції засідання в мережі Youtube, Вірастюка підтримали 14711 виборців, його найближчого конкурента Олександра Шевченка – 13942 виборці.

Центральна виборча комісія на засіданні 5 травня не зареєструвала народним депутатом кандидата від партії «Слуга народу» у виборчому окрузі №87 Василя Вірастюка. Тоді в ЦВК наголосили, що на той момент були відсутні правові підстави для реєстрації Вірастюка через рішення Верховного суду, який скасував протокол комісії про визнання його переможцем виборів.

Велика палата Верховного суду частково задовольнила позов кандидата в народні депутати від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка на окрузі №87 проти Центральної виборчої комісії. Про таке рішення суд повідомив 2 травня.

Шевченко у своєму позові оскаржував встановлення комісією результатів виборів та протокол від 22 квітня щодо округу №87, яким переможцем виборів на окрузі визнали Василя Вірастюка від «Слуги народу».

Він також просив суд зобов’язати окружну виборчу комісію внести зміни до встановлених підсумків голосування, склавши уточнений протокол з урахуванням підрахунку голосів виборців дільниць № 260019, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030.

Велика палата Верховного суду частково задовольнила позов кандидата в народні депутати від партії «За майбутнє» Олександра Шевченка на окрузі №87 проти Центральної виборчої комісії. Про таке рішення суд повідомив 2 травня.

Шевченко у своєму позові оскаржував встановлення комісією результатів виборів та протокол від 22 квітня щодо округу №87, яким переможцем виборів на окрузі визнали Василя Вірастюка від «Слуги народу».

Він також просив суд зобов’язати окружну виборчу комісію внести зміни до встановлених підсумків голосування, склавши уточнений протокол з урахуванням підрахунку голосів виборців дільниць № 260019, № 260025, № 260028, № 260536, № 261029, № 261030.