У поліції кажуть про затримання чоловіка, який відкрив стрілянину в Одесі і поранив спіробітників ТЦК

Ввечері 2 липня чоловік відкрив вогонь по співробітниках ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів, згодом нападника затримали, повідомили на сайті Національної поліції.

За даними правоохоронців, під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік.

«Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога», – зазначили правоохоронці.

Згодом у поліції проінформували про затримання нападника.

«Поліцейські затримали 32-річного чоловіка, який стріляв в бік співробітників РТЦК та СП попередньо із пістолету під патрон Флобер», – йдеться в повідомленні ГУНП Одещини.

За даним фактом слідчі поліції внесли відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч.2 ст.114-1 Кримінального кодексу України – перешкоджання законній діяльності Збройних Сил України та інших військових формувань.

У поліції додали, що зброю скерують на експертне дослідження.

Ввечері 2 серпня чоловік в Одесі відкрив вогонь по співробітниках ТЦК та СП під час мобілізаційних заходів, йдеться у повідомленні пресслужби місцевої поліції.

За даними правоохоронців, під час проведення працівниками районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки заходів з оповіщення населення невідомий здійснив кілька пострілів із пістолета у їхній бік.

«Унаслідок події поранення отримали четверо працівників РТЦК та СП, їм надається необхідна медична допомога», – розповіли правоохоронці.

У поліції кажуть, що зараз проводять першочергові слідчі дії, встановлюють усі обставини події та вживають заходів для встановлення місцеперебування і затримання стрільця.

Після початку російського повномасштабного вторгнення в Україну 24 лютого 2022 року було запроваджено воєнний стан і оголошено загальну мобілізацію. Відтоді Верховна Рада кожні три місяці продовжує строки дії воєнного стану і мобілізації.

В українському інформаційному просторі регулярно з’являються повідомлення про скандали і конфлікти між працівниками ТЦК і цивільними громадянами на вулицях міст і сіл. Негативна інформація про мобілізацію швидко поширюється соціальними мережами. Українські військові та представники влади заявляють, що це є наслідком інформаційно-психологічних операцій РФ.