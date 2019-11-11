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11 листопада 2019, Київ 15:29
Новини | Події

ДСНС попереджає про погіршення погодних умов в Україні

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Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на території країни.

«За прогнозами Українського гідрометцентру, 12 листопада вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м; вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). По Києву та Київській області 12 листопада вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні на сайті рятувальників.

/**/ /**/ Видимість внаслідок туману обмежена відстанню 200-500 метрів, попереджають у ДСНС
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Теплу як на листопад і переважно суху погоду синоптики прогнозували на найближчі дні в Україні.

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