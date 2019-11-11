ДСНС попереджає про погіршення погодних умов в Україні

Державна служба України з надзвичайних ситуацій попереджає про погіршення погодних умов на території країни.

«За прогнозами Українського гідрометцентру, 12 листопада вночі та вранці в Україні туман, видимість 200-500 м; вдень у західних областях пориви вітру 15-20 м/с (І рівень небезпечності, жовтий). По Києву та Київській області 12 листопада вночі та вранці туман, видимість 200-500 м (І рівень небезпечності, жовтий)», – ідеться в повідомленні на сайті рятувальників.

Теплу як на листопад і переважно суху погоду синоптики прогнозували на найближчі дні в Україні.