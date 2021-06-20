«Турборежим» вигадали журналісти, Рада ухвалює стільки ж законів, скільки й раніше – Разумков

Темп розгляду законопроєктів Верховною Радою не знижувався, стверджує спікер парламенту Дмитро Разумков. Про це він розповів в інтерв’ю Радіо Свобода.

«Турборежиму» як такого не було. Це вигадали журналісти. Давайте будемо відверті. Якщо ви зараз подивитеся про кількість законопроєктів, які проходять в день, їх не менше, ніж було раніше», – заявив він.

За словами голови Верховної Ради, за повною процедурою вона може розглянути три законопроєкти протягом дня, але іноді цей показник зростає до 20. За його оцінками, цей темп співставний із тим, якого народні депутати дотримувалися з початку каденції 9 скликання.

«Так, немає в ніч, як ми іноді йшли. Але тим не менше ми залишаємося у тій самій швидкості, яка була і раніше. Єдине, що COVID-19 об’єктивно зменшив пропускну здатність Верховної ради України. Верховна Рада жодного дня не була на карантині, але вона змінювала графік своєї роботи і працювала більше в комітетах, на територіях», – заявив він.

Термін «турборежим» з’явився в інформаційному просторі після початку роботи Верховної Ради 9 скликання. У жовтні 2019 року Разумков заявив, що парламент «завершує «турборежим» і переходить до більш планової роботи».