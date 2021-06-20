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«Є колеги, які хочуть попіаритися» – Разумков про законопроєкт щодо відтермінування українського дубляжу

За словами спікера, бізнес, телеканали вважають це питання важливим

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що парламент буде розглядати законопроєкт, який відтерміновує український дубляж у кіно, якщо він пройде підготовку в комітеті. В інтерв’ю Радіо Свобода він сказав, що деякі його колеги «піаряться» на питанні мови, це стосується, зокрема, й скандалів щодо відтермінування дубляжу українською фільмів і серіалів.

«Він є одним з законопроєктів, як і будь-який інший, в порядку денному Верховної Ради України. Це законопроєкт 5554. Якщо він буде підготовлений комітетом, так само, як і інші, потрапить до зали. Зараз про терміни ми не говоримо. Наскільки я знаю, комітет він (законопроєкт про відтермінування українського дубляжу – ред.) поки що не пройшов», – сказав спікер.

За його словами, бізнес, телеканали вважають це питання важливим.

«Тому що дійсно (ми ж відверто говоримо) за цей рік, коли вони повинні були напрацювати контент, їм це було зробити неможливо, тому що був COVID. Це правда. Це може подобатися, не подобатися. І в цьому плані я бізнес розумію. Я розумію людей, які переживають, щоб не було утисків. Але завжди треба шукати баланс, свою позицію треба пояснювати… Але не всі хочуть пояснювати. Є колеги, які хочуть виключно попіаритися на цьому», – додав Разумков.

Він додав, що політики починають порушувати питання мови для того, щоб отримати політичний рейтинг.

«Я не є представником профільного комітету. Думаю, що там є ті, хто підтримує цей законопроєкт, є й ті, хто буде виступати проти. Але дуже важливо, щоб один одного чули. Тому що коли кожен кричить своє, то за цим шумом ми втрачаємо раціональне зерно», – наголосив спікер.

Верховна Рада на засіданні 15 червня внесла до порядку денного законопроєкт «щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» (№5554).

При цьому напередодні законопроєкт що стосується українського дубляжу мав розглянути відповідний комітет парламенту, однак засідання скасували.

За постанову, яка стосувалася і низки інших законопроєктів, проголосували 212 представників «Слуг народу», п’ять депутатів «Голосу» і 10 позафракційних.

Майже відразу депутати з фракції «Голос» подали заяви про відкликання їхніх голосів за включення до порядку денного законопроєктів, які відтерміновують український дубляж у кіно. Закон про регламент Верховної Ради України не передбачає процедури «відкликання голосу шляхом подання заяви».

У коментарі Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що внесення до порядку денного Верховної Ради законопроєкту, який відтерміновує український дубляж у кіно, могло бути технічною помилкою апарату.

16 липня 2021 року набуває чинності норма закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка зобов’язує українські телеканали дублювати й озвучувати фільми і серіали державною мовою.

Представники «Слуги народу» Микита Потураєв та Євгенія Кравчук, які є ініціаторами законопроєкту про відтермінування, пропонували, щоб це положення набуло чинності через два місяці після скасування карантину.

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