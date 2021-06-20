«Є колеги, які хочуть попіаритися» – Разумков про законопроєкт щодо відтермінування українського дубляжу

Голова Верховної Ради України Дмитро Разумков заявляє, що парламент буде розглядати законопроєкт, який відтерміновує український дубляж у кіно, якщо він пройде підготовку в комітеті. В інтерв’ю Радіо Свобода він сказав, що деякі його колеги «піаряться» на питанні мови, це стосується, зокрема, й скандалів щодо відтермінування дубляжу українською фільмів і серіалів.

«Він є одним з законопроєктів, як і будь-який інший, в порядку денному Верховної Ради України. Це законопроєкт 5554. Якщо він буде підготовлений комітетом, так само, як і інші, потрапить до зали. Зараз про терміни ми не говоримо. Наскільки я знаю, комітет він (законопроєкт про відтермінування українського дубляжу – ред.) поки що не пройшов», – сказав спікер.

За його словами, бізнес, телеканали вважають це питання важливим.

«Тому що дійсно (ми ж відверто говоримо) за цей рік, коли вони повинні були напрацювати контент, їм це було зробити неможливо, тому що був COVID. Це правда. Це може подобатися, не подобатися. І в цьому плані я бізнес розумію. Я розумію людей, які переживають, щоб не було утисків. Але завжди треба шукати баланс, свою позицію треба пояснювати… Але не всі хочуть пояснювати. Є колеги, які хочуть виключно попіаритися на цьому», – додав Разумков.

Він додав, що політики починають порушувати питання мови для того, щоб отримати політичний рейтинг.

«Я не є представником профільного комітету. Думаю, що там є ті, хто підтримує цей законопроєкт, є й ті, хто буде виступати проти. Але дуже важливо, щоб один одного чули. Тому що коли кожен кричить своє, то за цим шумом ми втрачаємо раціональне зерно», – наголосив спікер.

Верховна Рада на засіданні 15 червня внесла до порядку денного законопроєкт «щодо підтримки вітчизняних виробників теле- та кінопродукції в період встановлення карантину у зв’язку із поширенням на території України гострої респіраторної хвороби COVID-19» (№5554).

При цьому напередодні законопроєкт що стосується українського дубляжу мав розглянути відповідний комітет парламенту, однак засідання скасували.

За постанову, яка стосувалася і низки інших законопроєктів, проголосували 212 представників «Слуг народу», п’ять депутатів «Голосу» і 10 позафракційних.

Майже відразу депутати з фракції «Голос» подали заяви про відкликання їхніх голосів за включення до порядку денного законопроєктів, які відтерміновують український дубляж у кіно. Закон про регламент Верховної Ради України не передбачає процедури «відкликання голосу шляхом подання заяви».

У коментарі Радіо Свобода голова партії «Слуга народу» Олександр Корнієнко заявив, що внесення до порядку денного Верховної Ради законопроєкту, який відтерміновує український дубляж у кіно, могло бути технічною помилкою апарату.

16 липня 2021 року набуває чинності норма закону «Про забезпечення функціонування української мови як державної», яка зобов’язує українські телеканали дублювати й озвучувати фільми і серіали державною мовою.

Представники «Слуги народу» Микита Потураєв та Євгенія Кравчук, які є ініціаторами законопроєкту про відтермінування, пропонували, щоб це положення набуло чинності через два місяці після скасування карантину.