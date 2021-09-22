Турецька компанія відмовилася будувати ГЕС у Грузії після протестів

Турецька компанія ENKA Renewables LLC оголосила про розірвання контракту з урядом Грузії, який передбачав будівництво великої гідроелектростанції біля села Намахвані на заході країни.

Причиною розірвання контракту стало порушення умов і форсмажорні обставини, ідеться в заяві ENKA Insaat, якій належать 90% ENKA Renewables LLC.

Проєкт будівництва ГЕС оцінювався в 730 мільйонів доларів, ця ГЕС мала стати другою за величиною в країні. За п’ять років інвестори мали звести дві гідроелектростанції на річці Ріоні. Планувалося, що потужність двох станцій покриє до 12% потреб Грузії в електроенергії.

Проти реалізації проєкту тривалий час виступали місцеві жителі та представники неурядових організацій. Вони побоювалися, що проєкт завдасть непоправної шкоди екології. Ще одна причина протесту – умови договору між державою і приватним інвестором.

Після акцій протесту прем’єр-міністр Грузії Іраклі Ґарібашвілі доручив Міністерству юстиції вивчити контракт із турецькою компанією. Він заявив, що проєкт «не продовжений на нинішніх умовах», зокрема, згадавши, що інвестор отримав частину території в користування на 99 років.

У Міністерстві економіки та сталого розвитку Грузії інформацію про розірвання контракту з будівництва ГЕС поки не прокоментували.

Голова владної партії «Грузинська мрія» Іраклі Кобахідзе сказав, що це «поганий сигнал для подальших інвестицій».