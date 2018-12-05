Туреччина просить ордер на арешт двох саудівців у справі Хашокджі

У Туреччині прокуратура просить надати ордер на арешт двох громадян Саудівської Аравії у справі про вбивство журналіста Джамала Хашокджі на території консульства королівства в Стамбулі, повідомляє Reuters.

Підозрюваними є колишній заступник служби загальної розвідки Саудівської Аравії Ахмед Асірі та екс-радник наслідного принца Сауд аль-Кахтані.

Американські сенатори після зустрічі з директором ЦРУ заявили 4 грудня, що докази прямо свідчать про причетність наслідного принца Саудівської Аравії Мохаммеда бін Салмана до вбивства опозиційного саудівського журналіста Джамала Хашокджі, і закликали до санкцій.

Звіт Джини Гаспел відбувався в закритому режимі, і сенатори публічно нічого не сказали про те, які деталі вказують на причетність наслідного принца до вбивства.

Водночас, як заявив сенатор-республіканець Боб Коркер, суд присяжних визнав би його винним після 30-хвилинних слухань. «Потрібно бути сліпим, щоб не дійти висновку, що все це було організовано людьми, які перебували під командуванням Мохаммеда бін Салмана», – заявив сенатор Ліндсі Ґрем.

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Адміністрацію президента США Дональда Трампа критикували в Конгресі з вимогою дати різку відповідь на вбивство опозиційного саудівського журналіста в консульстві Саудівської Аравії у Стамбулі.

Президент США Дональд Трамп раніше пообіцяв залишитися «надійним партнером» Саудівської Аравії, попри міжнародний осуд вбивства саудівського журналіста Джамала Хашокджі минулого місяця.

Республіканці і демократи просувають законодавство, яке б притягло Саудівську Аравію до відповідальності. Минулого тижня 14 сенаторів-республіканців проголосували із демократами за законопроект, мета якого зупинити американську підтримку саудівській коаліції у війні в Ємені.

Опозиційний саудівський журналіст, критик саудівської влади та оглядач The Washington Post Джамал Хашокджі був убитий на території саудівського консульства у Стамбулі 2 жовтня. Його тіло досі не знайшли.

Влада королівства оголосила про арешт 21 підозрюваного у вбивстві Хашокджі, однак відкинула власну причетність до організації нападу на нього. Справи 11 обвинувачених передані до суду. Державний прокурор Саудівської Аравії зажадав смертної кари для п’ятьох із 11 обвинувачених у вбивстві.

Країни Заходу і спецслужби Туреччини не вважають саудівську версію достовірною і підозрюють, що замовники вбивства Хашокджі можуть бути пов’язані з наслідним принцом Мухаммадом бін Салманом.

Сам принц назвав вбивство «огидним злочином» і заявив, що загибель журналіста була «дуже, дуже болючим інцидентом для всіх саудівців».