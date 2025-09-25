Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ВАЖЛИВО
Новини | Міжнародні

Туреччина та США підписали меморандум про співпрацю у сфері ядерної енергетики

Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, 25 вересня 2025 року
Президент США Дональд Трамп зустрічається з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом в Овальному кабінеті Білого дому у Вашингтоні, округ Колумбія, 25 вересня 2025 року

Туреччина та США підписали меморандум про співпрацю у сфері ядерної енергетики, повідомив голова Міненерго Туреччини Алпарслан Байрактар.

«За підсумками зустрічі у присутності лідерів та держсекретаря США Марко Рубіо ми підписали меморандум про взаєморозуміння в сфері стратегічного цивільного ядерно-технічного співробітництва. Сподіваюся, що робота, яка проводитиметься в рамках угоди, принесе взаємну вигоду обом країнам у майбутньому», – написав він у соцмережі Х.


Американська сторона наразі подробиць меморандуму не повідомляла.

Президент США Дональд Трамп сьогодні у Білому домі провів зустріч з президентом Реджепом Тайїпом Ердоганом. Перед переговорами він припустив, що Вашингтон може скасувати санкції проти турецької оборонної промисловості, які були запроваджені через укладення багатомільярдного контракту на закупівлю російської протиракетної системи С-400.


Форум

Recommended

XS
SM
MD
LG