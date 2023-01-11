Туреччина постачає Україні касетні боєприпаси – Foreign Policy

Туреччина наприкінці 2022 року передала Україні касетні артилерійські боєприпаси, повідомляє журнал Foreign Policy з посиланням на американських та європейських чиновників. За даними видання, раніше Київ безуспішно намагався домовитися про такі постачання зі США.

Ідеться про вдосконалені звичайні боєприпаси подвійного призначення (Dual-Purpose Improved Conventional Munitions, DPICM), які були вироблені в Туреччині за угодою зі Сполученими Штатами в часи холодної війни, пише видання. Вони призначені для знищення бронетехніки – при пострілі кожен із них розлітається на 88 дрібніших боєприпасів.

Касетна зброя заборонена міжнародною конвенцією, ухваленою у 2010 році, проте Україна, Туреччина, США та Росія до неї не приєдналися.

За інформацією джерел видання, Анкара впродовж кількох місяців намагалася приховати передачу касетних боєприпасів Києву. Після того, як США відмовили Україні у доступі до них, Туреччина стала єдиним місцем, де Київ міг їх отримати. Американські закони забороняють експорт DPICM – через високу частку боєприпасів, що не розриваються, які ще багато років можуть становити небезпеку для мирного населення.

Журналісти повідомляють, що надсилання боєприпасів розпочалося в листопаді, проте поки не зрозуміло, чи застосовуються вони вже на полі бою.

«Це показує, що Туреччина хоч і намагається в деяких питаннях догодити Росії, але надає Україні дуже важливу військову підтримку», – сказало одне із джерел.

Турецьке посольство у Вашингтоні та міністерство оборони України не відповіли на прохання Foreign Policy прокоментувати дані про постачання касетних боєприпасів.

За даними правозахисних організацій, російська армія неодноразово використовувала касетні боєприпаси під час нападу на Україну, що призводило до значних жертв, зокрема серед цивільного населення. Згідно з доповіддю Human Rigths Watch, Україна також застосовувала цей тип боєприпасів, проте Росія використовувала їх частіше, у тому числі проти цивільних цілей (Міноборони Росії це заперечує). У доповіді Amnesty International ідеться про загибель від таких боєприпасів сотень жителів Харкова.