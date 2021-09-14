Щодня сотні померлих: у Туркменистані, де влада не визнає епідемії COVID-19, фіксують рекордну смертність

У столиці Туркменистану Ашгабаті фіксують «безпрецедентне» зростання смертності через коронавірусну інфекцію нового типу, лікарні переповнені, пише туркменська служба Радіо Свобода з посиланням на власні джерела. Офіційна влада Туркменистану далі стверджує, що в країні немає коронавірусу.

За даними видання, з 10 вересня морг у Чоганли (передмістя Ашгабату) приймав від 200 до 300 померлих щодня. Ховають померлих у пластикових пакетах або без участі людей на кладовищі з 8:00 до 21:00. Через те, що вручну копати могили не встигають, залучили екскаватор.

Туркменська служба Радіо Свобода вказує, що число хворих у країні продовжує зростати, поширеним є штам «дельта».

За даними видання, влада посилює заходи для запобігання захворюванню: невакцинованим держслужбовцям, а також співробітникам державних підприємств погрожують звільненням або відправляють у неоплачувану відпустку.

Туркменська влада наполягає, що коронавірусу в країні немає. У свою чергу, незалежні засоби інформації пишуть, що COVID-19 у країні є давно, і від нього померло чимало людей. У країні діють суворі обмеження – закриті об’єкти торгівлі, послуг і розваг. У лютому цього року влада розпочала кампанію з вакцинації населення, в липні її зробили обов’язковою.