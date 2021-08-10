У Туркменистані користувачів змушують клястися на Корані, що вони не будуть користуватися VPN

У Туркменистані охочих провести додому інтернет змушують давати клятву на Корані, що вони не будуть використовувати VPN.

Туркменська служба Радіо Свобода цитує жительку, яка вже півтора року намагається провести до себе додому інтернет.

За словами співрозмовниці, півтора року зайняло очікування в черзі, коли ж черга підійшла, від неї, крім іншого, зажадали поклястися на священному для мусульман Корані про те, що вона не буде користуватися послугами VPN.

«А без VPN в інтернеті ніякі сайти не відкриваються. Не знаю навіть, що робити», – каже героїня матеріалу.

Йдеться і про інші випадки, коли чиновники вимагали присягатися. За повідомленням, в одному з регіонів країни клястися на Корані людей змушує співробітник Міністерства національної безпеки, який курує філіал компанії «Туркментелеком».

Практика примусу громадян давати клятви і присяги в Туркменистані широко поширена. У минулому давати клятву вірності батьківщині вимагали від усіх громадян, починаючи з дітей.

У Туркменистані на даний час заблоковані багато сайтів, соціальні мережі, а також ресурси, що пропонують VPN-сервіси. Влада використовує різні методи, щоб громадяни не використали цю можливість для отримання доступу в інтернет.

VPN, або віртуальна приватна мережа, часто використовується для обходу блокування, щоб отримати доступ до того чи іншого заблокованого сайту або сервісу. Крім того, ці технології захищають дані від тих, хто намагається дізнатися, чим користувач займається в інтернеті.