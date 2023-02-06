Мобілізовані з Туви поскаржилися, що на Донбасі їх бʼє «військова поліція»

Групи військових від імені мобілізованих із російського регіону Тува (до 1944 року незалежна країна між Монголією та Російською Федерацією) звернулися до влади зі скаргою на насильство з боку підрозділів із окупованої Росією частини Донецької області України. Відеозвернення тувинською мовою зʼявилося в телеграм-каналі «Азіати Росії».

За словами авторів відео, з 29 вересня вони три місяці проходили підготовку у Новосибірській області. Солдатам обіцяли, що вони служитимуть у комендантському батальйоні. За час зборів вони були на полігоні двічі або тричі. 29 грудня мобілізованих привезли до Донецька, частину з них одразу відправили на передову. На контрольованих Росією територіях Донецької області, стверджують автори відео, через проблеми з документами вони формально не прикріплені до жодного підрозділу міністерства оборони і у них «немає командування».

Мобілізовані уточнили, що не відмовлялися від участі у бойових діях. «4 лютого приїхали військові з «ДНР». У нас стріляли автоматами. Військова поліція приїхала та побила нас», – заявили автори звернення.

У телеграм-каналі «Азіати Росії» також опубліковано відео, як стверджується, від мобілізованих із Туви. На кадрах видно, як двоє осіб у військовій формі ставлять іншу людину на коліна, один із військових направляє дуло автомата в голову цій людині. Підтверджень достовірності відео поки немає.

Глава Туви Владислав Ховалиг назвав те, що сталося, «випадковістю, що дискредитує становище мобілізованих». Він заявив, що відправив до Донецька своїх представників. Колишній глава Туви та віцеспікер Держдуми Шолбан Кара-Оол написав, що перериває відрядження до Сибіру для відрядження до Донецька.

Мобілізовані неодноразово скаржилися на погані умови служби, брак амуніції та насильство з боку командування. Дехто з них відмовлявся продовжувати бойові дії в Україні.

Раніше Російська служба Бі-Бі-Сі повідомляла, що за останні три місяці більшість загиблих становлять мобілізовані, добровольці та увʼязнені. Усього з початку війни журналістам вдалося підтвердити загибель 13 тисяч росіян, 924 з них – мобілізовані.