У Воронезькій області Росії втекли шестеро мобілізованих – ЗМІ

Шестеро мобілізованих утекли у Воронезькій області Росії, повідомило 5 лютого видання «База». Згідно з оприлюдненими даними, ці люди зійшли з поїзда без дозволу командира і зникли у невідомому напрямку. Їхні орієнтування розіслані постам поліції та дорожньо-постової служби, наряди силовиків посилені також у Москві та Підмосковʼї.

Офіційних підтверджень цієї інформації наразі немає.

Торік у листопаді 39 мобілізованих із Воронезької області втекли із зони бойових дій у Луганській області України, заявивши, що командування кинуло їх на передовій. Їхні родини вимагали від губернатора області Олександра Гусєва повернути мобілізованих у тил і не висувати їм звинувачення у дезертирстві.

Повідомлення про втечу мобілізованих надходять як із військових частин у Росії, так і з лінії фронту в Україні. Мобілізовані скаржаться на недостатню підготовку та озброєння, а також заявляють, що командування кидає їх у зоні бойових дій.