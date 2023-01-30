Самовільне залишення частини: мобілізованого в Росії засудили до року колонії

У Росії Володимирський гарнізонний військовий суд засудив до року колонії-поселення мобілізованого із села Новобусине Дмитра Андріанова, який виїхав із навчального центру до себе додому, пише видання «Довод».

Андріанова визнали винним у справі про самовільне залишення місця служби у період мобілізації терміном не більш як 10 днів. Згідно з матеріалами суду, чоловіка призвали 15 жовтня минулого року та відправили на навчання до міста Ковров.

25 жовтня Андріанов, «бажаючи відпочити», поїхав автобусом до міста Кольчугино, а потім додому в Новобусине, де, як зазначається в матеріалах суду, «провів час на свій розсуд». 4 листопада військовослужбовець повернувся у військову комендатуру Коврова.

У суді мобілізований повністю визнав провину. Він сказав, що вирішив залишити частину, оскільки «скучив за домом» і вважав, що «заняття з бойової підготовки з особовим складом не проводяться».

24 вересня 2022 року російський лідер Володимир Путін підписав закон про посилення покарання за злочини в період мобілізації та в умовах збройного конфлікту, а також про запровадження кримінального покарання за добровільний полон та мародерство.

Відповідно до закону, у разі самовільного залишення частини строком від двох до 10 діб порушнику загрожує до 5 років позбавлення волі (раніше до 1 року); від 10 діб до одного місяця – до 7 років увʼязнення (раніше до 3 років); понад місяць – від 5 до 10 років позбавлення волі (раніше до 5 років).

За даними видання «Медіазона», з січня до початку грудня 2022 року до судів надійшло 948 справ про самовільне залишення частини. На тлі війни в Україні таких справ стало більше, ніж у 2021 році, особливо відчутне зростання фіксується з літа минулого року.