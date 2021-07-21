Стало відомо, скількох людей засудили торік в Україні через жорстоке поводження з тваринами

У 2020 році за жорстоке поводження з тваринами засудили 35 людей. Такі дані надали у Державній судовій адміністрації у відповідь на запит Радіо Свобода.

«За статтею 299 Кримінального кодексу України (Жорстоке поводження з тваринами – ред.) засуджено 35 осіб, рішення щодо яких набрали законної сили у 2020 році», – мовиться в повідомленні.

В ДСА додали, що до адміністративної відповідальності за жорстоке поводження з тваринами торік притягнули 32 людини.

15 липня Верховна Рада України ухвалила законопроєкт № 2351 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо імплементації положень деяких міжнародних угод та директив ЄС у сфері охорони тваринного та рослинного світу)».

Законом заборонено бити, вбивати, отруювати чи калічити домашніх тварин, дарувати як призи, нагороди чи премії, завдання їм болю або страждання, дресирування тварин способом, який завдає шкоди здоров'ю та її загальному стану, топити, душити тварин, труїти і використовувати електричний струм. Також документ забороняє винищування бездомних тварин з метою регулювання їх чисельності.