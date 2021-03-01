Тихановська: Лукашенко буде змушений піти навесні

Лідерка білоруської опозиції Світлана Тихановська вважає, що Олександр Лукашенко буде змушений піти у відставку вже цієї весни. Вона сказала про це в інтерв’ю німецькому тижневику Bild am Sonntag, оприлюдненому 28 лютого.

«Режим Лукашенка впаде цього року. Думаю, що він піде навесні», – сказала Тихановська.

На запитання, яким чином це має статися, вона відповіла, що, з одного боку, матиме вплив тиск на режим всередині Білорусі.

«Коли всі, хто виступає проти нього – діятимуть у свій спосіб. Ми – більшість. Ми також сподіваємося на міцний альянс між новою адміністрацією США і ЄС. Тиск зростатиме з дня на день. І в якийсь момент для Лукашенка цього буде забагато і він піде», – сказала Тихановська.

25 лютого Європейський союз продовжив на рік санкції проти білоруських чиновників через, як пояснили в Брюсселі, тривалу неповагу до основних свобод і прав людини, а також репресії щодо білоруського народу і громадянського суспільства з боку влади Білорусі.

Масові акції протесту почалися в Білорусі після президентських виборів 9 серпня 2020 року, переможцем яких був оголошений Олександр Лукашенко, що обирався на шостий термін поспіль. Протестувальники вимагають відставки Лукашенка і проведення нових виборів, звинувачуючи владу в безпрецедентних фальсифікаціях і жорстокості щодо учасників мітингів.

Під час придушення протестів загинули щонайменше 5 людей. За даними правозахисників, понад 30 тисяч білорусів зазнали репресій, влада країни порушила понад 900 кримінальних справ проти опонентів. Акції протесту тривають досі, хоча число їхніх учасників значно скоротилося.

Країни ЄС і США не визнають легітимність президентських виборів у Білорусі. Проти низки білоруських чиновників запроваджені санкції.