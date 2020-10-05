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05 жовтня 2020, Київ 20:25
Новини | Міжнародні

Тихановська заявила, що хоче зустрітися з Путіним

Світлана Тихановська хоче зустрітися з російським президентом

Колишня кандидатка в президенти Білорусі Світлана Тихановська хоче зустрітися з президентом Росії Володимиром Путіним, передає російське агентство «Інтерфакс».

У відповідь на питання, з ким би вона хотіла зустрітися, Тихановська сказала: «З Володимиром Путіним, щоб зрозуміти, чому він підтримує [Олександра] Лукашенка».

У Білорусі майже два місяці тривають протести, вони почалися відразу ж після президентських виборів, на яких ушосте, згідно з офіційними даними, виграв Олександр Лукашенко.

Європейський союз, США, Україна і ще низка західних країн не визнають легітимності Лукашенка як білоруського президента після того, як він таємно провів церемонію своєї інавгурації.

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