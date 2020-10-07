Контакти Путіна з Тихановською не плануються – речник

Контакти президента Росії Володимира Путіна з колишньою кандидаткою в президенти Білорусі Світланою Тихановською не плануються, повідомив речник російського лідера Дмитро Пєсков.

«Пані Тихановська не перебуває в Білорусі, навряд чи можна сказати, що вона якось бере участь у житті Білорусі. Будь-які контакти не плануються», – сказав Пєсков.

5 жовтня Тихановська заявила, що хоче зустрітися з Путіним, «щоб зрозуміти, чому він підтримує [Олександра] Лукашенка».

У Білорусі майже два місяці тривають протести, вони почалися відразу ж після президентських виборів, на яких ушосте, згідно з офіційними даними, виграв Олександр Лукашенко. Його основна опонентка Світлана Тихановська виїхала з країни через кілька днів після виборів.

Європейський союз, США, Україна і ще низка західних країн не визнають легітимності Лукашенка як білоруського президента після того, як він таємно провів церемонію своєї інавгурації.