Тимошенко пояснила, чому заблокувала місце Разумкова (+відео)

Лідерка парламентської фракції «Батьківщина» Юлія Тимошенко заявила Радіо Свобода 7 лютого, що будь-яких домовленостей про організацію розгляду в другому читанні законопроєкту «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо обігу земель сільськогосподарського призначення».

«Ми ні про що категорично не домовилися, і я хочу спростувати всі заяви Разумкова про будь-які домовленості. Наша команда була, є і залишається проти продажу землі, в тому числі іноземним банківським установам, тому що землю України із джерела успішності і прибутку наших українських фермерів перетворюють на спекулятивний товар і позбавляють Україну цього надзвичайно важливого, цінного ресурсу», – сказала Тимошенко і додала, що блокування трибуни і місця спікера Верховної Ради Дмитра Разумкова було «символом того, що Україна не може пропустити цей закон».

За словами Тимошенко, незгодні з відкриттям ринку землі депутати звертатимуться до Конституційного суду, і «сумнівів немає, що ми цей закон визнаємо неконституційним», вважає лідерка «Батьківщини».

Біля крісла голови Верховної Ради Юлія Тимошенко перебувала протягом усього розгляду питання щодо ринку землі 6 лютого. Під час суперечок із іншими депутатами вона зламала мікрофон біля місця спікера і поранила до крові палець на руці. Водночас представник «Слуги народу» Андрій Клочко зміг перешкодити Тимошенко зайняти спікерське гніздо для картки голосування, вставивши туди свою.

Як сказали Радіо Свобода в частині парламентських фракцій, голови фракцій, які зібралися в кабінеті Разумкова під час перерви в ранковому засіданні 6 лютого, домовилися перед початком розгляду «земельного питання» йти за регламентом під час розгляду всіх правок, не порушуючи порядок. Натомість у деяких інших фракціях кажуть, що ці домовленості не передбачали відмови від блокування трибуни.

Повернувшись до зали, депутати побачили, що ложа спікера заблокована Юлією Тимошенко, яка зайняла крісло голови Ради Дмитра Разумкова. Відтак вони знову зібрались в кабінеті спікера, але від «Батьківщини» на цю зустріч вже прийшов заступник голови фракції Сергій Соболев, який не зміг пояснити вчинок Тимошенко.