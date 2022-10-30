10 загиблих, 13 поранених – Тимошенко про виявлених за добу жертв серед цивільного населення

Заступник голови Офісу президента України Кирило Тимошенко оприлюднив у неділю дані про виявлених за останню добу жертв серед цивільного населення внаслідок збройної агресії РФ.

Тож, за даними, наданими очільниками обласних військових адміністрації, упродовж 29 жовтня виявили:

10 загиблих (у тому числі виявлено 5 вбитих раніше), 8 поранених у Донецькій області;

2 поранених – у Запорізькій області;

1 поранений – у Харківській області;

2 поранених у Херсонській області.

Управління Верховного комісара ООН із прав людини повідомляє, що змогло підтвердити 6 374 випадки загибелі і 9 776 випадків поранення цивільних людей в Україні внаслідок повномасштабного вторгнення Росії. Такими є дані УВКПЛ ООН від 24 лютого до півночі 23 жовтня, повідомили в організації. В ООН наголошують, що реальні цифри - значно вищі.

Москва, попри численні докази, заперечує свої атаки на цивільних в Україні.