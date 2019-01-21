У Дніпрі поліція розслідує напад на адвоката як замах на вбивство

У Дніпрі поліція відкрила кримінальне провадження через напад на адвоката Олексія Ільченка. Інформацію про це Радіо Свобода в понеділок підтвердили в обласному управлінні відомства.

За даними поліції, провадження розслідується як «замах на вбивство». Як зазначили в поліції, справу розслідує Соборне райвіділення поліції Дніпра.

Водночас, за інформацією іншого дніпровського адвоката Андрія Верби, на Ільченка напали у п’ятницю, 18 січня.

«Справа пов’язана з професійною діяльністю адвоката. На місці знайшли рацію – за ним стежили. Нападників було двоє. В одного був ніж, у другого – травматичний револьвер. Одна куля пройшла навиліт, друга застрягла в нозі. Є і численні ножові поранення», – зазначив Андрій Верба.

Як повідомив він у коментарі Радіо Свобода, наразі потерпілий перебуває у лікарні в стабільному стані, його вже прооперували.

Протягом минулого року відбулося кілька атак на правників у Дніпрі.

Зокрема, у лютому 2018-го невідомі скоїли напад на адвоката Андрія Вербу. Провадження відкрили за статтею 397 Кримінального кодексу України – перешкоджання адвокатській діяльності.

Пізнішу, у серпні 2018 року, адвокати Дніпропетровщини вийшли на акцію протесту після побиття їхньої колеги Оксани Рагозіної.