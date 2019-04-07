У Дніпрі зоозахисники провели акцію за цирки без тварин – фото

У неділю в Дніпрі зоозахисники та волонтери, які опікуються тваринами, провели акцію біля будівлі державного цирку, протестуючи проти жорстокого поводження з тваринами і вимагаючи заборони в Україні цирків з виступами тварин. Захід приурочили до презентації нової циркової вистави «Цирк на воді».

Учасники акції, організованої активістами «UA Animals» і «Клубу соціального розвитку», тримали в руках плакати з написами «Дніпро проти цирків з тваринами», «Циркачі, не мучте тварин», а також світлини із зображенням диких тварин у неволі. Активісти скандували: «Цирк – концтабір для тварин!», «Україна – гуманна країна!». У заході взяло участь понад два десятка людей.

Як заявляють активісти, у цирках тварини до 80% часу проводять на самоті у нестерпних умовах, у дресурі застосовуються батоги, гаки та навіть електрошокери.

Вони закликали українців відмовитися від походів до цирку з тваринами, а владу – заборонити такі вистави.

Учасники акції підводили до маленьких глядачів людину в костюмі білого ведмедя й пропонували «проголосувати» за його захист і волю або ж за побиття задля розваги. Більшість дітей обирали захист.

«Наша акція, передусім, має інформаційний характер: ми хочемо, щоб відвідувачі цирку задумались, що відбувається. Умов для утримання диких тварин в цирку немає, особливо – регламентованих умов для утримання морських тварин. В програмі заявлений морський котик і ведмідь. Ми проводимо такі акції не вперше, свідомість зростає, все більше людей обирає гуманне ставлення до тварин», – сказав співорганізатор акції Локі Джей фон Дорн.

Зоозахисники зазначали, що у деяких великих містах України, в тому числі – Дніпрі та Києві, вже заборонені пересувні цирки з тваринами, однак заборона щодо тварин не поширюється на стаціонарні цирки.

З дирекції до пікетувальників ніхто не вийшов. Представник охорони закладу повідомив, що тварини у дніпровському цирку утримуються в належних умовах, зокрема, для морських тварин, які беруть участь в новому шоу, привезли спеціальний басейн і морську воду. Акцію зоозахисників в цирку називають «замовною».

В адміністрації не відповіли на прохання журналістів потрапити за лаштунки цирку і разом зі співробітниками подивитись, як утримуються тварини.

Пікет не вплинув на кількість відвідувачів, які зазначали, що приходять до цирку, в основному, заради своїх дітей і сподіваються, що тварин утримують в належних умовах.

2017 року президент України Петро Порошенко підписав закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо запровадження гуманного ставлення до тварин», який передбачає суворіше покарання за правопорушення проти тварин. Зоозахисники вітають такий крок і погоджуються, що законодавство потребує подальшого вдосконалення.