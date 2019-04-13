У Канаді згорів український культурний центр

Посол України в Канаді Андрій Шевченко повідомив про пожежу в українському культурному центрі в Гамільтоні неподалік від Торонто.

Він поширив повідомлення тамтешніх вогнеборців у Twitter і подякував їм за роботу.

За словами Шевченка, люди під час пожежі не постраждали.

Як повідомляв «Укрінформ», будівля, яка належала Спілці української молоді, зазнала серйозних пошкоджень. Також у споруді знаходилося відділення кредитної спілки «Будущність». Наразі невідомо, чи були знищені у вогні готівкові кошти або важливі документи фінансової установи.

Невстановленими залишаються і причини пожежі.