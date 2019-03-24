У Києві та Одесі мітингували з вимогою звільнити Павла Гриба

Під посольством Росії у Києві відбувся мітинг з вимогою звільнити Павла Гриба, якого суд в Ростові-на-Дону ув’язнив на шість років, та інших українців, які перебувають у російських в’язницях з політичних мотивів або утримуються угрупованнями «ДНР» та «ЛНР» на Донбасі.

Як повідомляє кореспондент Радіо Свобода, також учасники акції закликали громадян України утримуватися від поїздок до Російської Федерації.

До мітингувальників ніхто не вийшов.

Така ж акція в Одесі зібрала близько десятка мітингувальників, передає звідти кореспондент Радіо Свобода.

Організатором мітингів виступила громадська організація «Фундація регіональних ініціатив». Її представники анонсували аналогічні акції у Львові та Харкові.

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22 березня Північнокавказький окружний військовий суд у російському Ростові-на-Дону засудив до шести років ув’язнення українця Павла Гриба, якого в Росії обвинуватили у сприянні терористичній діяльності.