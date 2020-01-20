У Києві зростає кількість хворих на грип, але про епідемію не йдеться – КМДА

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник заявив про зростання за третій тиждень цього року кількості хворих та грип та застуду на 35,2%.

Всього за тиждень зареєстровано 9 176 випадків, з них 5 349 – діти. За словами Поворозника, до медичних закладів за 3-й тиждень госпіталізовано 141 особу, із них 115 – діти.

«Із початку епідемічного сезону у щеплювальних кабінетах приватних клінік і комунальних закладів охорони здоров’я вакцинацією проти грипу охоплено 50 734 особи», – повідомив чиновник.

За прогнозами Центру громадського здоров’я МОЗ, протягом сезону на грип та ГРВІ в Україні перехворіє від 4,8 млн до 6,7 млн людей. Зазначається, що наприкінці січня та на початку лютого можливе збільшення кількості хворих, можливий пік – четвертий тиждень 2020.