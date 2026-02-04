У Лівії був убитий син Муаммара Каддафі – Саїф

У Лівії був убитий Саїф Каддафі, один із синів колишнього лідера Лівії Муаммара Каддафі. Про це повідомляють провідні інформагенції, місцеві медіа та арабські телеканали. Агенція AFP посилається на родичів Саїфа Каддафі та його радника.

За даними саудівського телеканалу Al Hadath, 53-річного Саїфа Каддафі застрелили неподалік міста Зінтан на заході Лівії в його власному саді.

Саїф Каддафі – другий син Муаммара Каддафі, який правив Лівією у 1979–2011 роках. Саїф Каддафі не обіймав офіційних державних посад, але до падіння режиму його батька у 2011 році керував зовнішньополітичними переговорами та внутрішніми питаннями.

Після падіння режиму Муаммара Каддафі Саїфа затримали та засудили до страти за звинуваченнями в злочинах проти мирних жителів. У 2017 році стало відомо, що його звільнено. 2021 року Каддафі-молодший оголосив, що балотуватиметься на посаду президента Лівії, але вибори були відкладені.

Лівія з 2011 року перебуває в стані громадянської війни та політичної нестабільності. Владу в країні ділять кілька груп: захід країни зі столицею Тріполі перебуває під контролем уряду національної єдності, підтримуваного ООН, а схід контролює Халіфа Хафтар та керована ним Лівійська національна армія.