У міністра охорони здоров’я Скалецької з’явилось 4 нових радники

Міністерство охорони здоров’я повідомило про призначення чотирьох осіб на посади радників міністра: Олексія Яременка, Віктора Ляшка, Матвія Хренова та Серго Кітіашвілі.

«Команда радників зосередить свою увагу на продовженні реформ, програмі державних гарантій, системі громадського здоров’я, фармполітиці, запровадженні лікарського самоврядування. Перед радниками поставлене завдання напрацювати проекти рішень та законопроектів задля ефективного продовження реформи охорони здоров’я», – зазначається у повідомленні на фейсбук-сторінці МОЗ.

Верховна Рада призначила Зоряну Скалецьку міністром охорони здоров’я 29 серпня.

Наприкінці вересня радник міністра охорони здоров’я Дмитро Раімов заявив про намір провести аудит усіх підзвітних і підконтрольних Міністерству охорони здоров’я установах.