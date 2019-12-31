У Польщі ув’язнили 7 українців через запити про екстрадицію від Росії – ЗМІ

У Польщі в ув’язненні перебувають семеро українців у зв’язку із запитами про їхню екстрадицію до Росії, повідомило Громадське радіо з посиланням на Міністерство закордонних справ України.

Ще трьом українцям, які також розшукуються російською стороною, суд обрав запобіжний захід у вигляді заборони залишати територію Польщі.

В українському МЗС додали, що видачу російській стороні чотирьох громадян України було унеможливлено. Яким чином – у відомстві не пояснили, повідомило Громадське радіо ввечері 30 грудня.

За повідомленням, всього протягом 2016-2019 років, у Польщі затримали 19 громадян України через внесення даних щодо них до системи Інтерпол для подальшої екстрадиції до Росії.

Як заявили в МЗС, підставою для підготовки запитів про екстрадицію, здебільшого, була підозра затриманих громадян у причетності до вчинення правопорушень – торгівля зброєю, контрабанда наркотичних засобів, розбійні напади.

Водночас, як раніше повідомив представник уповноваженого з прав людини Андрій Мамалига, йдеться про затримання у Польщі добровольців і учасників бойових дій на Донбасі.

У листопаді на кордоні з Польщею за запитом Росії затримали українського ветерана, співробітника секретаріату уповноваженої Верховної Ради з прав людини Ігоря Мазура. До Польщі він їхав на запрошення віцеспікерки польського сейму Беати Мазурек. Через кілька днів його відпустили.