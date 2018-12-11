У Вірменії затримали російського військового в справі про загибель жінки

У Вірменії затримали військовослужбовця збройних сил Росії з російської бази в місті Ґюмрі. Він може бути пов’язаний із загибеллю 57-річної місцевої жительки, яку побили 2 грудня. Про це повідомляють російські та вірменські інформаційні агентства з посиланням на прес-службу прокуратури Вірменії.

Ім'я та звання російського військовослужбовця в публікаціях не вказані.

У січні 2015 року в Ґюмрі була вбита родина Аветисян, у тому числі піврічна дитина. На наступний день після нападу був затриманий російський військовослужбовець Валерій Пермяков.

У серпні 2016 року суд у Вірменії засудив Пермякова до довічного ув’язнення, визнавши його винним у вбивстві. Засудженого передали російській стороні в травні 2017 року.

Родичі родини Аветисян подали позов до Росії з вимогою виплатити 450 тисяч євро компенсації. Вони вважають російські органи влади винними в тому, що до російських збройних сил потрапила людина з психічними відхиленнями.