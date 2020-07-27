У Запоріжжі помер боєць «Азову», якого жорстоко побили

У лікарні в Запоріжжі 27 липня помер боєць «Азову» Олег Черевко. Його побили 21 липня після того, як він зробив зауваження чоловіку, що чіплявся до дівчини біля торговельного центру в Запоріжжі.

«Тримали за нього кулачки. Близькі люди молилися, все робили, що могли. Здавали всі, хто міг, кров. Я так розумію, що лікарі теж робили все, що було в їхніх можливостях. Але, на превеликий жаль, сталося те, що сталося. Ми зверталися, проводили пікет під будівлею обласного управління поліції, хоча ми прекрасно розуміємо, що поліція в даному випадку спрацювала дуже оперативно, дуже чітко. Нападник був затриманий, а ось далі починаються незрозумілі нам речі. Що відбувається в суді, нам трохи незрозуміло. Чому людину, яка мала судимість, суд приймає рішення відпустити під заставу, мінімальну для цієї статті, розуміючи, що людина вже була судима, розуміється на певних аспектах роботи правоохоронної системи, і може втекти?» – розповів ветеран «Азову», очільник міського осередку «Нацкопусу» в Запоріжжі Михайло Пирог.

У пресслужбі прокуратури Запорізької області повідомили, що наразі у зв’язку зі смертю постраждалого справу перекваліфіковано за частиною 2 статтею 121 Кримінального кодексу України (Умисне тяжке тілесне ушкодження, вчинене способом, що має характер особливого мучення, або вчинене групою осіб, а також з метою залякування потерпілого або інших осіб, чи з мотивів расової, національної або релігійної нетерпимості, або вчинене на замовлення, або таке, що спричинило смерть потерпілого). Прокуратура також вже подала апеляцію на попереднє рішення суду – судове засідання призначене на 29 липня.

Раніше, 24 липня, представники «Нацкорпусу» провели під стінами обласного управління Національної поліції акцію з вимогою взяти під арешт відпущеного під мінімальну заставу підозрюваного в нападі на військовослужбовця «Азову». До учасників акції вийшли керівники головного управління Національної поліції області, які заявили, що підтримують позицію активістів організації «Національний корпус» і разом із обласною прокуратурою оскаржать рішення суду, яким був відпущений нападник.

21 липня близько 23:55 до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з 5-ї міської лікарні, що від одного з торговельних центрів міста до них доставили місцевого жителя 1991 року народження з травмами голови.

За даними поліції, потерпілий – військовослужбовець, боєць батальйону «Азов», який прибув до Запоріжжя в короткострокову відпустку із зони проведення операції Об’єднаних сил. «Біля продовольчого супермаркету по вулиці Космічній він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат. Це спричинило конфлікт, і агресивний чоловік завдав потерпілому удари по голові, після чого він знепритомнів. Правопорушник із місця події втік», – повідомляли правоохоронці.

Поліцейські встановили особу підозрюваного впродовж кількох годин – ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Прокуратура підтримала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але суд ухвалив відпустити нападника під заставу.