Запоріжжя: поліція підтримала позицію «Нацкорпусу» і оскаржить заставу підозрюваному в нападі на бійця «Азову»

Поліція Запорізької області повідомила, що підтримала позицію активістів організації «Національний корпус» і разом із обласною прокуратурою оскаржить рішення суду, яким був відпущений під мінімальну заставу підозрюваний нападник на військовослужбовця батальйону «Азов».

Як нагадали в поліції, суд вирішив відпустити підозрюваного під заставу з мінімальною сумою в 40 тисяч гривень. «Ця ситуація набула широкого суспільного резонансу. Бійці-побратими потерпілого, активісти «Національного корпусу», регіональні засоби масової інформації 24 липня провели акцію протесту під стінами ГУНП в Запорізькій області. Поліція та прокуратура Запорізької області підтримує позицію громадськості і подаватиме апеляцію, аби взяти під варту зловмисника, який може нести загрозу для інших громадян!» – заявив відділ комунікації поліції Запорізької області.

У перебігу згаданої акції біля будівлі обласної поліції до представників «Нацкорпусу» вийшли чільні представники поліції і прокуратури Запорізької області, які пообіцяли учасникам акції, що подадуть скаргу на рішення суду в понеділок, 27 липня. «Наприкінці заходу активісти подякували керівництву правоохоронних органів за приділену увагу і виказали впевненість, що вони зі свого боку відпрацюють на 100%, а громадськість забезпечить дієвий контроль, адже найголовніше – це справедливе покарання за скоєння тяжкого злочину!» – мовилося в повідомленні запорізької поліції 24 липня.

Як повідомляли раніше в поліції, 21 липня близько 23:55 до Комунарського відділення поліції ГУНП в Запорізькій області надійшло повідомлення з 5-ї міської лікарні про те, що від одного з торговельних центрів міста до них доставили місцевого жителя 1991 року народження з травмами голови. Стан здоров’я потерпілого дотепер залишається стабільно важким, чоловік досі перебуває в комі.

За даними поліції, потерпілий – військовослужбовець, боєць батальйону «Азов», який прибув до Запоріжжя в короткострокову відпустку із зони проведення операції Об’єднаних сил. «Біля продовольчого супермаркету по вулиці Космічній він зробив зауваження молодику, який чіплявся до дівчат. Це спричинило конфлікт, і агресивний чоловік завдав потерпілому удари по голові, після чого він втратив свідомість. Правопорушник з місця події втік», – повідомляли правоохоронці.

Вони встановили особу підозрюваного протягом кількох годин – ним виявився раніше судимий житель Запоріжжя 1991 року народження. Його затримали в порядку ст. 208 Кримінального процесуального кодексу України, йому оголосили про підозру у скоєнні кримінального правопорушення за ч. 1 ст. 121 (умисне тяжке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України. Прокуратура підтримала клопотання про обрання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, але суд ухвалив інше рішення.

«Азов» є окремим загоном спеціального призначення Національної гвардії України (підпорядковується МВС), що почав свій шлях 2014 року як добровольчий батальйон, потім полк, і, ввійшовши до лав Нацгвардії, брав участь у низці важливих боїв проти гібридної агресії Росії на сході України. Міністр внутрішніх справ України Арсен Аваков, відомству якого підпорядкований загін, свого часу, за даними журналіста-розслідувача Артема Фурманюка, називав «Азов» своїм улюбленим полком. Також в одному з інтерв’ю міністр згадував «Азов» серед підрозділів у складі МВС, які він назвав своєю «чорною сотнею Авакова».

У 2018 році Конгрес США знову заборонив використовувати кошти з американської військової допомоги для України «для озброєння, тренування чи іншої підтримки полку «Азов». Автор поправки до бюджету конгресмен Ро Ханна назвав «Азов» «неонацистським батальйоном». Рішення підтримали і демократи, і республіканці. Ця заборона фактично існувала у США ще з 2015 року. Батальйон звинувачення в неонацизмі відкидає, пояснюючи рішення недостатньою поінформованістю США.

Восени 2019 року 40 конгресменів США закликали внести «Азов» до переліку іноземних терористичних організацій, аргументуючи це «ультранаціоналістичним» характером частини і її «співпрацею з неонацистами». В «Азові», що є офіційною структурою в складі Нацгвардії, назвали це звернення «нічим іншим, як інформаційною атакою на Україну, її суверенітет і державну безпеку».

Праворадикальна партія «Національний корпус», як і її напіввоєнізоване крило «Національні дружини», належать до так званого «Азовського руху», який започаткувала частина радикально налаштованих колишніх бійців нинішнього окремого загону спеціального призначення Національної гвардії «Азов». Навесні 2019 року в доповіді Державного департаменту США щодо прав людини «Національний корпус» був визнаний «групою ненависті», яка «вчиняла довільні затримання людей із очевидною згодою правоохоронних органів, здійснювала напади на журналістів, представників нацменшин (ромів) і ЛГБТ-спільноти».