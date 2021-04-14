УАФ довічно відсторонила від футболу 26 гравців, які виступали за команди угруповань «ЛДНР»

Українська асоціація футболу довічно заборонила грати українським футболістам, які виступали у складі так званих збірних команд угруповань «ЛДНР».

За «дії та поведінку, яка шкодить репутації футболу та УАФ» 26 футболістам заборонено вести будь-яку діяльність, пов’язану з футболом: Гарненку С. А, Федотову Є. О., Пархоменку А. О., Охмату Є. І., Томазову С. С., Махну Я. М., Лагоді А. О., Бессалову А. Л., Фролову В. В., Асьмаєву С. В., Бєлавіну М. Є., Жарому С. С., Ткачєву А. С., Рябчинському В. С., Варваніну О. О., Майбороді О. О., Коновалову Р. В., Яковленку О. В., Єрьоміну О. В., Циндрику С. О., Рудницькому І. В., Бєбєніну В. М., Дризі С. С., Наумову Є. С., Захарову М. О., Зубахіну І. О.

Зазначається, що згадані особи можуть оскаржити це рішення в Апеляційному комітеті УАФ не пізніше від 10 днів із моменту отримання тексту рішення з мотивувальною частиною.