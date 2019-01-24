12 учнів шпиталізовані після поїздки в шкільному автобусі на Київщині – поліція

12 учнів шпиталізовані із симптомами отруєння після поїздки в шкільному автобусі в Баришівському районі на Київщині, повідомила поліція області.

«За попередніми даними, автобус привіз дітей з навколишніх сіл до школи села Морозівка. Школярі по дорозі чули запах горілої пластмаси, а згодом дітей із симптомами отруєння було доправлено до районної лікарні міста Баришівка», – заявили в поліції.

Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 287 Кримінального кодексу України (випуск в експлуатацію технічно несправних транспортних засобів або інше порушення їхньої експлуатації).

Поліцейські хочуть вилучити автобус, щоб відправити його на автотехнічну експертизу.