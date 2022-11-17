Російський удар по Дніпру: кількість постраждалих зросла до 23

Кількість постраждалих через ракетні удари по одному з підприємств у Дніпрі зросла до 23, з них 15 шпиталізували до стаціонарів лікарень. Про це повідомила заступниця директора департаменту охорони здоров'я Дніпропетровської обласної військової адміністрації Тетяна Квітницька.



За її словами, кількох пацієнтів після надання першої медичної допомоги відпустили на амбулаторне лікування.

У стаціонарах перебувають люди різного віку: від дівчини-підлітка з порізами гомілки до 83-річної жінки. Остання під час ракетного удару пережила інфаркт міокарда, її прооперували й стентували, стан стабільний, лежить у реанімації.

Решта пацієнтів мають порізи шкіри та м'яких тканин різного ступеню тяжкості. Усі перебувають в стані середньої тяжкості.

«Люди йшли на роботу, збиралися дома, тобто оголені ділянки були пошкоджені, в основному це порізи. Є струс головного мозку, акубаротравми, декілька пацієнтів з контузією», – сказала вона.

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Про збільшення кількості потерпілих також повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко. Він також оприлюднив фото наслідків ракетного удару.

17 листопада Росія завдала удару по двох інфраструктурних об’єктах у Дніпрі. На одному з них виникла сильна пожежа. Повідомлялося про 14 постраждалих, серед постраждалих є дівчина-підліток.

Москва від початку повномасштабного вторгнення заперечує цілеспрямовану атаку на цивільних, попри наявність свідчень і доказів цього.