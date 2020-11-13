Журналісти угорського державного мовника MTVA працювали за «темниками» – розслідування Радіо Свобода

Розслідування Радіо Свобода виявило, що журналісти громадського мовника Угорщини MTVA стикалися з тиском, керівники вказували журналістам, як висвітлювати певні питання, включно з діяльністю опозиційних партій та кандидатів.

На одному із записів звучить голос старшого редактора MTVA Балажа Бенде, який сказав журналістам: «Я впевнений, ніхто не буде здивований, почувши, що не список опозиції має підтримку цієї установи». Також редактор повідомляв, як треба висвітлювати теми мігрантів, ЛГБТ-руху, змін клімату та інші.

Журналістам, які не погоджувалися працювати за таких умов, пропонували звільнитися.

Як ідеться в розслідуванні, тиск на MTVA призвів до виборів у Європарламент у 2019 році.

В останні 10 років уряд прем’єр-міністра Угорщини Віктора Орбана встановив контроль над більшістю видань у країні. Починаючи з 2010 року, державні агентства новин, телеканали та радіостанції Угорщини поступово переходять під жорсткий політичний контроль. У 2019 році близько 500 приватних засобів інформації були зосереджені в Центральноєвропейському фонді преси та засобів масової інформації (KESMA), який має тісні зв’язки з урядом Віктора Орбана.

У серпні 2020 року Радіо Вільна Європа/Радіо Свобода відновило роботу в Угорщині через зниження рівня свободи слова в країні. Угорську службу очолив Гюла Чак, колишній журналіст та редактор панєвропейської мережі Euronews, продюсер й угорський кореспондент BBC.

Це відбулося на тлі втрати Угорщиною 16 позицій в Індексі свободи преси у світі (зараз ця країна 89-та), який укладає міжнародна організація «Репортери без кордонів».