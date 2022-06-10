Україна отримала загалом 1,5 мільярда доларів бюджетної підтримки напередодні – президент

Президент Володимир Зеленский у вечірньому зверненні подякував міжнародним партнерам України за нову фінансову підтримку.

«Я вдячний уряду Британії, керівництву Світового банку, уряду Канади за нові кроки у фінансовій підтримці України. Напередодні наша держава отримала 1,5 мільярда доларів США: мільярд – це Світовий Банк, ще 500 мільйонів – це Британія. Пряма бюджетна підтримка. Використаємо для оплати праці в бюджетному секторі», – сказав він.

Зеленський вказав на те, що Канада стала першою державою, яка спрямувала кошти – 1 мільярд канадських доларів (понад 783 мільйони долари США) на адміністративний рахунок України Міжнародного валютного фонду.

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Голова держави також вказав на те, що 10 червня Кабінет міністрів погодив законопроєкт, який уможливить розмитнення авто через державний сервіс у «Дії».

«Увесь процес розмитнення буде максимально прозорим, зручним і одразу прибере всі тіньові схеми, які були можливі в попередні роки в цій сфері. Сподіваюся, народні депутати України швидко проголосують за такий крок», – додав Зеленський.

Крім того, зазначив він, уряд представив деталі нових державних програм, які мають забезпечити робочі місця та підтримку для бізнесу.

«Передусім це стосується безповоротних грантів для мікробізнесу та іншої спеціальної фінансової підтримки для малого й середнього підприємництва», – уточнив президент.

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За його словами, українська влада планує «зробити все», аби економіка активність в Україні відновлювалася, попри російську агресію.

Напередодні посол Сполучених Штатів в Україні Бріджит Брінк повідомила, що США надали Україні пряму допомогу в розмірі одного мільярда доларів на підтримку економіки країни.