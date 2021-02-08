В Україні виявили на тисячу нових випадків COVID-19 менше, ніж минулої доби – МОЗ

В Україні протягом минулої доби виявили 2 141 новий випадок коронавірусної хвороби COVID-19, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов. Це на тисячу менше, ніж попередньої доби.

Зокрема, за даними Степанова, захворіли 130 дітей та 71 медпрацівник.

Також за минулу добу шпиталізували 1020 осіб, одужали 2 697 людей, померли – 47.

Протягом доби провели 13 662 тестування (зокрема методом ПЛР – 10 401, методом ІФА – 3 261).

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована в Івано-Франківській (398), Житомирській (176), Дніпропетровській (156), Чернівецькій (143) та Закарпатській (133) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 1 246 990 людей, 23 644 – померли.