В Україні виявили понад 5 тисяч нових випадків COVID-19 – МОЗ

В Україні за останню добу виявили 5 372 нових випадки коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 244 дитини і 57 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров’я Максим Степанов.

За його даними, минулої доби шпиталізували 2 599 людей, 9 181 – одужали, померли 193 людей. 8 травня провели 46 516 тестувань, зокрема методом ПЛР – 21 796, методом ІФА – 4 859, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 19 861.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків зареєстрована у Дніпропетровській (798), Донецькій (401), Харківській (361), Одеській (342) і Львівській (329) областях.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли 2 119 510 людей; 46 393 – померли.