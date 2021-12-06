В Україні виявили 4 478 нових випадків COVID-19

В Україні за добу 5 грудня виявили 4 478 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 429 дітей і 52 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

Минулої доби, за цими даними, шпиталізували 1 660 людей, 9 082 – одужали, померли 239 людей. За добу здійснили 29,7 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків виявили в Києві – 704.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, на COVID-19 захворіли понад 3,5 мільйонів людей, 88 519 – померли.