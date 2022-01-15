В Україні виявили 10 569 нових випадків COVID-19

В Україні за добу 14 січня виявили 10 569 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема, захворіли 727 дітей і 229 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 1 682 людей, 6 172 – одужали, 127 людей померли, за добу провели понад 76,9 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків виявили у Києві і Львівській області – по 1178, на Івано-Франківщині – 1167.

За весь час пандемії в Україні, за даними МОЗ, захворіли понад 3,7 мільйона людей, 98 195 – померли.