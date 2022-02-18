В Україні виявили майже 35 тисяч нових випадків COVID-19

В Україні за добу 17 лютого виявили 34 938 нових підтверджених випадків коронавірусної хвороби COVID-19, зокрема захворіли 2 879 дітей і 870 медпрацівників, повідомило Міністерство охорони здоров’я.

За даними МОЗ, минулої доби шпиталізували 3 323 людини, 29 254 людей одужали, 282 – померли. Протягом доби зробили понад 116,6 тисячі тестувань.

Найбільше нових випадків за добу виявили у Києві (4538), Одеській області (3587).

За весь час пандемії в Україні на COVID-19, за даними МОЗ, захворіли понад 4,6 мільйона людей, 104 106 – померли.