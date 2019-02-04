МОЗ: понад 15 тисяч українців захворіли на кір у січні

Понад 15 тисяч українців захворіли на кір в Україні протягом січня 2019 року, повідомляє Міністерство охорони здоров’я. Більшість із тих, хто захворів – діти.

Найвищі показники захворюваності – у Львівській, Вінницькій, Рівненській, Хмельницькій областях і Києві.

У МОЗ наголошують, що лише вакцинація зможе зупинити поширення хвороби.

«Щоби надійно захистити дітей від хвороби, надзвичайно важливо, щоби всі вони отримали другу дозу вакцини від кору вчасно. Міністерство охорони здоров’я закликає батьків обов’язково вакцинувати дітей за календарем щеплень і якомога швидше надолужити щеплення, якщо пропустили планову вакцинацію», – йдеться в повідомленні.

У МОЗ наголошують, що всі регіони України забезпечені вакцинами проти кору, паротиту і краснухи виробництва Бельгії та США.

«Якщо у кабінеті щеплень кажуть, що вакцини немає, зверніться до головного лікаря медзакладу для з’ясування причини. Якщо головний лікар не може надати необхідну інформацію, зверніться у департамент/управління охорони здоров’я у вашій області: http://moz.gov.ua/regionalni-upravlinnja», – заявляють у МОЗ.

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28 січня Міністерство охорони здоров’я повідомило, що з початку 2019 року від кору померли шестеро людей.

Кір – заразне інфекційне захворювання, що передається від хворої людини до здорової повітряно-крапельним шляхом, тобто при чханні, кашлі або розмові хворого. Вірус кору може жити в повітрі й на поверхнях до двох годин після того, як хвора людина залишила приміщення. 9 із 10 невакцинованих людей, що контактують із хворим, будуть заражені, кажуть лікарі.

Захворювання на кір може мати тяжкий перебіг і призвести до тяжких ускладнень – пневмонії, вушної інфекції, запалення мозку – енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності і смерті. Специфічного лікування від кору немає. Єдиний спосіб запобігти ускладненням і смерті від кору – вакцинація.