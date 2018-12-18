Україна на засіданні в Мінську підтвердить готовність до обміну з Росією і бойовиками – Геращенко

Українська сторона на засіданні Тристоронньої контактної групи (ТКГ) 19 грудня підтвердить готовність до обміну з представниками ОРДЛО і Росією, повідомила перша віце-спікер Верховної Ради, представниця України в гуманітарній підгрупі ТКГ Ірина Геращенко.

«Не зупиняється робота зі звільнення всіх інших заручників і політв’язнів Кремля. 19 грудня в Мінську на останній цього року зустрічі робочих груп ми ще раз підтвердимо готовність провести звільнення в форматі 19-66 ( українців в ОРДЛО на помилуваних сепаратистів ) і 23-23 ( засуджених в Україні росіян в обмін на політв’язнів Кремля)», – написала Геращенко 18 грудня у Facebook.

За її словами, українська сторона наполягає на негайному створенні механізму за участі Росії і Міжнародного комітету Червоного Хреста з пошуку зниклих безвісти, в першу чергу на окупованих територіях.

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Востаннє обмін полоненими на Донбасі між Україною і підтримуваними Росією бойовиками відбувся в грудні 2017 року, а в листопаді окремо обміняли двох лідерів кримських татар у рамках особистої домовленості між керівниками Росії і Туреччини.

Станом на кінець січня в СБУ повідомляли, що в заручниках на непідконтрольних уряду територіях Донбасу перебувають 108 людей, 402 людини вважалися зниклими безвісти, десятки – утримують у Росії. У листопаді російські силовики захопили поблизу Керченської протоки три українських кораблі і 24 членів їхніх екіпажів. Влада України визнала захоплених моряків військовополоненими.