В Україні вперше тих, хто одужав від COVID-19, більше, ніж тих, хто захворів – МОЗ

В Україні кількість тих, хто одужав від спричиненого коронавірусом захворювання COVID-19, вперше перевищила число тих, хто захворів, повідомив вранці 14 травня міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

«Сьогодні у нас рекордна кількість тих, хто одужав – 427. Вперше за весь перебіг коронавірусу в Україні кількість тих, хто одужав, перевищила кількість тих, хто захворів», – сказав Степанов.

За його даними, за останню добу в Україні виявили 422 нових випадки COVID-19.

Загалом за весь період пандемії в Україні на COVID-19 захворіли 16847 людей, зокрема 1 172 дітей і 3 278 медиків. Внаслідок ускладнень, викликаних хворобою, померли 456 людей, з них 24 медпрацівники.

За останню добу померли 17 людей.