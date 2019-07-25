Україна готується до переговорів із Малайзією про передачу засуджених осіб

Київ сформував делегацію для переговорів із Малайзією щодо підготовки проекту Договору про передачу засуджених осіб – відповідний указ з’явився на сайті президента України.

Згідно з документом, до делегації увійдуть:

Надзвичайний і Повноважений посол України в Малайзії Олександр Нечитайло (голова делегації)

Начальників відділу міжнародних договорів та офіційних перекладів Департаменту міжнародного права Міністерства закордонних справ України Сергій Коледов

Представниця департаменту законодавства з питань державного будівництва Головного державно-правового департаменту Адміністрації Президента України Людмила Марченко

Начальниця управління міжнародної правової допомоги Департаменту міжнародного права Міністерства юстиції України Катерина Шевченко

Указ також затверджує директиви делегації для участі у переговорах (не оприлюднюються).

У листопаді 2018 року вищий суд міста Джорджтаун, столиці малайзійського штату Пенанг, засудив громадянку України Клавдію Лопаткіну до довічного ув’язнення за звинуваченням у перевезенні наркотиків. Як повідомляє МЗС, таке рішення суд ухвалив з посиланням на законодавство Малайзії і з урахуванням прецедентів в аналогічних справах.

Тоді ж МЗС України повідомило, що захист готує скаргу на вирок Лопаткіній.

Раніше місцеві і західні ЗМІ повідомили, що дівчину затримали в грудні 2015 року в міжнародному аеропорту на острові Пенанг. Працівники митниці знайшли кокаїн у кількох коробках з-під шоколаду, які вона везла з собою.

На момент арешту Лопаткіна була вагітна і народила дитину у в’язниці в серпні 2016 року. У грудні 2017-го її виправдали, але прокуратура подала апеляцію на вирок.