За два місяці в Україні виявили 8,5 тисячі неформальних працівників – Мінекономіки

В ході інспекційних перевірок за два місяці виявили 8 505 людей, які працюють без трудових договорів, заявило Міністерство економіки 2 вересня.

«За два місяці кампанії з легалізації праці було розпочато 2 463 інспекційних відвідування та виявлено 8 505 працівників, допущених до роботи без укладення трудових договорів. В ході проведених заходів укладено трудові договори із 4 026 працівниками», – заявили у відомстві.

За даними міністерства, найбільше неформальних працівників виявилося в сферах тимчасового розміщування і організації харчування, сільського господарства та торгівлі. Найбільше їх виявилося у Київській (655), Одеській (634) та Запорізькій (561) областях.

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«Зокрема, інспекторами праці Головного управління Держпраці у Київській області за результатами інспекційного відвідування фізичної особи-підприємця, який орендує приміщення хлібопекарні з цехами виробництва у місті Біла Церква Київської області, було виявлено 74 працівники, допущених до роботи без належного оформлення трудових відносин», – наводять приклад у пресслужбі.

Як нагадує Мінекономіки, Державна служба з питань праці разом із Державною податковою службою 1 липня почала інспекції для виявлення роботодавців, які використовують незадекларовану працю, та стимулювання їх до переходу до формальних трудових відносин.