Доступність посилання

Крим Реалії
РУС УКР КТАТ
Усі сайти RFE/RL
site logo site logo
Назад Вперед
ТОП новини
Новини | Спорт

Українські спортсмени здобули ще 6 медалей на Паралімпіаді в Пекіні – НОК

Національна паралімпійська збірна команда України. Китай, 10 березня 2022 року

Українські спортсмени вибороли ще шість медалей, зокрема три золоті, у сьомий день зимових Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні, повідомив Національний олімпійський комітет.

Нагороди здобуті в різних класах біатлонних гонок на 12,5 км.

«Оксана Шишкова, що виступає серед спортсменок із порушенням зору (гайд Андрій Марченко), виборює вже своє третє золото і загалом п’яту нагороду на цій Паралімпіаді. Повний комплект медалей вже зібрала у Пекіні-2022 Людмила Ляшенко (клас стоячі), яка до срібла на 6 км та бронзи на 10 км, сьогодні додала золото», – йдеться в повідомленні НОК у фейсбуці.

«Одразу двоє українців зійшли на п’єдестал серед учасників із порушенням зору. Перемогу святкував Олександр Казік (клас B1, гайд Сергій Кучерявий), друге місце тут посів Віталій Лук’яненко (клас B3, гайд Борис Бабар), в активі якого вже є два золота Пекіна-2022. Віцечемпіоном Паралімпіади став Тарас Радь (клас сидячі LW12). Бронзу серед учасників з ураженням опорно-рухового апарату оформив Григорій Вовчинський, здобувши таким чином вже четверту свою нагороду на цій Паралімпіаді», – додали в НОК.

Загалом у національної збірної України – вже 25 нагород: 9 золотих, 10 срібних, 6 бронзових на Паралімпіаді-2022, яка стартувала 4 березня.

Встановлюйте новий застосунок Радіо Свобода на смартфони та планшети Apple і Android.

FACEBOOK КОМЕНТАРІ

НА ЦЮ Ж ТЕМУ

Recommended

Нагору
XS
SM
MD
LG