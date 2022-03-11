Українські спортсмени здобули ще 6 медалей на Паралімпіаді в Пекіні – НОК

Українські спортсмени вибороли ще шість медалей, зокрема три золоті, у сьомий день зимових Паралімпійських ігор 2022 року в Пекіні, повідомив Національний олімпійський комітет.

Нагороди здобуті в різних класах біатлонних гонок на 12,5 км.

«Оксана Шишкова, що виступає серед спортсменок із порушенням зору (гайд Андрій Марченко), виборює вже своє третє золото і загалом п’яту нагороду на цій Паралімпіаді. Повний комплект медалей вже зібрала у Пекіні-2022 Людмила Ляшенко (клас стоячі), яка до срібла на 6 км та бронзи на 10 км, сьогодні додала золото», – йдеться в повідомленні НОК у фейсбуці.

«Одразу двоє українців зійшли на п’єдестал серед учасників із порушенням зору. Перемогу святкував Олександр Казік (клас B1, гайд Сергій Кучерявий), друге місце тут посів Віталій Лук’яненко (клас B3, гайд Борис Бабар), в активі якого вже є два золота Пекіна-2022. Віцечемпіоном Паралімпіади став Тарас Радь (клас сидячі LW12). Бронзу серед учасників з ураженням опорно-рухового апарату оформив Григорій Вовчинський, здобувши таким чином вже четверту свою нагороду на цій Паралімпіаді», – додали в НОК.

Загалом у національної збірної України – вже 25 нагород: 9 золотих, 10 срібних, 6 бронзових на Паралімпіаді-2022, яка стартувала 4 березня.